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Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP

Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP
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В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 13 сентября россиянин Даниил Медведев поднялся на вторую строчку, канадец Феликс Оже-Альяссим — на 10-ю. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 также входит россиянин Андрей Рублёв.

Чемпионская гонка ATP. 13 сентября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8370.
2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6380.
3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 5470.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4915.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4030.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 3955.
7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2675.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2505.
10 (15). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2320.
...
12 (11). Аслан Карацев (Россия) — 1895...
30 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1130.

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