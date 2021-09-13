«России всё подвластно!» Камельзон прокомментировал победу Медведева на US Open

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о победе теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США.





«Победа Медведева над Джоковичем в финале US Open — фантастическое достижение. Это уровень величайшего и талантливого русского человека, который всегда и во всех случаях выходил победителем! Даня был на высоте! Я счастлив, что после Сафина — спустя долгое время — у нас есть игрок, демонстрирующий, что Россия в теннисе стоит на достаточно высоком уровне. Поздравляю всех любителей этого замечательного вида спорта не только у себя в стране, но и во всём мире.



Джокович свой финал сыграл в полуфинале со Зверевым. Это был уникальный матч, длившийся четыре часа! Я даже говорил, что Новак вряд ли выиграет в финале… Не хочу быть пророком, но так оно и получилось. Даня без проблем взял финал, даже несмотря на инцидент с публикой. Он нашёл тот ход, который так был нужен. Даже комментаторы, выражаясь моим языком, говорили, что надо «пустить» одну подачу. Поймите, на тот момент Джокович окаменел: это был не тот серб, который может творить чудеса. Безусловно, он легендарная личность! Но победа Медведева говорит нам о том, что России всё подвластно! Мы делаем всё правильно!



Команда Дани была сверхграмотная: они всё предусмотрели, выбрали правильный расклад. Но план на игру — это одно, а выполнить — совсем другое. Даня фантастически справился. Медведев — лицо России!» — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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