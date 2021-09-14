Медведев передал ракетку с победного финала US Open в Международный зал теннисной славы

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сообщил, что передал одну из своих ракеток в Международный зал теннисной славы. Данным инвентарём Медведев пользовался в финале Открытого чемпионата США – 2021, где обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
Медведев впервые стал чемпионом турнира «Большого шлема», а также первым российским спортсменом, выигравшим Открытый чемпионат США после Марии Шараповой в 2006 году.
Публикация доступна в «твиттере» Даниила Медведева.
«Подарил одну из ракеток залу теннисной славы. Он станет хорошим домом для неё! Приятно было пообщаться с легендой Стэном Смитом», — написал Медведев в своём «твиттере».
Напомним, Смит – победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open – 1971 и Уимблдон – 1972).
- 14 сентября 2021
-
20:39
-
20:31
-
19:56
-
19:33
-
18:26
-
18:10
-
17:31
-
16:31
-
15:36
-
14:28
-
14:16
-
13:43
-
12:14
-
11:51
-
11:09
-
10:24
-
09:19
-
09:05
-
08:34
-
07:17
-
06:56
-
02:52
-
00:57
-
00:48
-
00:36
- 13 сентября 2021
-
22:37
-
22:24
-
22:16
-
20:54
-
20:47
-
20:07
-
19:01
-
17:59
-
17:44
-
17:32