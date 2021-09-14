Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев передал ракетку с победного финала US Open в Международный зал теннисной славы

Медведев передал ракетку с победного финала US Open в Международный зал теннисной славы
Комментарии

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сообщил, что передал одну из своих ракеток в Международный зал теннисной славы. Данным инвентарём Медведев пользовался в финале Открытого чемпионата США – 2021, где обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Медведев впервые стал чемпионом турнира «Большого шлема», а также первым российским спортсменом, выигравшим Открытый чемпионат США после Марии Шараповой в 2006 году.

Публикация доступна в «твиттере» Даниила Медведева.

«Подарил одну из ракеток залу теннисной славы. Он станет хорошим домом для неё! Приятно было пообщаться с легендой Стэном Смитом», — написал Медведев в своём «твиттере».

Напомним, Смит – победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open – 1971 и Уимблдон – 1972).

Новость по теме
Даниил Медведев восхитился прорывом 18-летней Эммы Радукану на US Open — 2021
«Как-нибудь сделаю празднование победы в стиле Гнабри». Медведев задумался о новых целях «Как-нибудь сделаю празднование победы в стиле Гнабри». Медведев задумался о новых целях
«Хочу видеть в своей ложе только тех, с кем я работаю». Кто стоит за успехами Медведева «Хочу видеть в своей ложе только тех, с кем я работаю». Кто стоит за успехами Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021