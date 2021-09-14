Медведев передал ракетку с победного финала US Open в Международный зал теннисной славы

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сообщил, что передал одну из своих ракеток в Международный зал теннисной славы. Данным инвентарём Медведев пользовался в финале Открытого чемпионата США – 2021, где обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Медведев впервые стал чемпионом турнира «Большого шлема», а также первым российским спортсменом, выигравшим Открытый чемпионат США после Марии Шараповой в 2006 году.

Публикация доступна в «твиттере» Даниила Медведева.

«Подарил одну из ракеток залу теннисной славы. Он станет хорошим домом для неё! Приятно было пообщаться с легендой Стэном Смитом», — написал Медведев в своём «твиттере».

Напомним, Смит – победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open – 1971 и Уимблдон – 1972).