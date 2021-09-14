«Хочу видеть в своей ложе только тех, с кем я работаю». Кто стоит за успехами Медведева

Новому чемпиону US Open Даниилу Медведеву, как и любому современному теннисисту высокого уровня, помогает целая команда. Прошли времена, когда игроки подходили к делу не слишком профессионально – ещё в 80-е немалая часть участников тура обходилась без постоянных тренеров, не говоря уже о физиотерапевтах и других членах команды, которые сейчас обязательно есть у всех топов. Конечно, встречаются исключения – скажем, Ник Кирьос и с тренером-то на регулярной основе не работает – но это вопрос личной безалаберности австралийца. Те же, кто всерьёз нацелен на высокие результаты, знают, что не только в одиночку, но и вдвоём с одним лишь тренером их не достичь.

Бокс Медведева на трибунах стадионов всегда полупустой. Очевидно, Даниил не любит лишней суеты. Сам он так прояснил эту ситуацию: «В теннисе мы можем делать что-то из суеверия или потому, что так привыкли. Я знаю, что хочу именно так, чтобы в моей ложе сидели только самые близкие. А другим — тоже близким — я даю очень хорошие билеты. Но хочу видеть в своём боксе только тех, с кем работаю, с кем я провожу весь год». В первом ряду ложи сидят только супруга второй ракетки мира, Дарья, тренер нашего чемпиона Жиль Сервара, психолог Франциска Дозе, а тренер-физиотерапевт Эрик Эрнандес обычно располагается парой рядов выше. Также в команду россиянина входят Ян ле Мёр, занимающийся подходом к занятиям спортом с научной точки зрения, и Фабрис Сбарро, отвечающий за тактическую и стратегическую подготовку к матчам.

С Жилем Даниил познакомился почти сразу после того, как в 18 лет переехал во Францию. Кстати, до переезда Медведев закончил школу, а затем поступил в МГИМО и некоторое время отучился на вечернем отделении. Сервара тогда работал в академии Жан-Рене Лиснара в Каннах. Оба были профессиональными теннисистами, но играли на разном уровне – Лиснар, родившийся во Франции, но на протяжении второй половины карьеры выступавший за Монако, входил в топ-100, а Сервара не смог подняться выше уровня турниров ITF. Тем не менее тренером Даниила стал именно Жиль, которому тогда было чуть больше 30 лет и он не имел никакого самостоятельного тренерского опыта. Зато Сервара верил в Медведева – и, что немаловажно, они хорошо поладили в плане общения. Жиль оказался более весёлым человеком, чем Жан-Рене, не давил на Даниила, не загонял его в рамки строгих планов – и в итоге именно он довёл россиянина от игры на тех же турнирах серии «фьючерс», на которых когда-то «застрял» сам, до решающих стадий «Мастерсов», «Шлемов» и второй строчки рейтинга.

Интересно, что по-настоящему профессионально относиться к теннису сам Медведев стал буквально за пару лет до своего прорыва в 2019-м. До того Даниил не подходил всерьёз ни к питанию, ни к восстановлению между матчами, а лучшим способом восстановления считал отдых в кровати, веря, что организм приведёт себя в порядок самостоятельно. «Зачем мне относиться к теннису серьёзно? Для этого нужна такая преданность делу, такая психологическая сила. А у меня ощущение, что смысла в этом нет», — такой вопрос Даниил задавал своему тренеру Жилю Сервара летом 2017-го, между «Мастерсами» в Монреале и Цинциннати. Тогда Сервара засмеялся и предложил Медведеву попробовать и посмотреть, приведёт ли это к чему-то. Всего два года спустя россиянин стал финалистом канадского «Мастерса» и чемпионом американского, а также вышел в финал US Open и выиграл «Мастерс» в Шанхае. В прошлом году он добавил к этому титулы парижского «Мастерса» и Итогового чемпионата ATP, а теперь победил на «Мастерсе» в Канаде и, самое главное, на US Open.

Франциска Дозе – не только психолог Даниила, но и супруга Жиля. Она помогает Медведеву правильно настраиваться на матчи и старается научить его держать под контролем вспышки агрессии на корте. Последнее всё ещё получается не всегда, но такой уж у россиянина характер. Можно вспомнить недавний полуфинал с Андреем Рублёвым в Цинциннати, когда Даниил уверенно переигрывал своего товарища по сборной, но во втором сете врезался в камеру и пострадал больше морально, чем физически – хотя и говорил супервайзеру турнира (не без оснований), что мог бы сломать руку. Рука оказалась более или менее в порядке, но настроиться на вторую половину матча Медведев так и не смог, уступив находящемуся далеко не на пике форме Рублёву. Тем не менее, когда матчи проходят без таких эксцессов, как столкновение с камерой, то Даниил всё чаще успешно контролирует свои эмоции и не позволяет им лишать его побед в важных матчах.

«Это не магия, а я – не какой-нибудь гуру. Моя работа частично основана на китайской медицине, медитации и философии воинов Шаолиня – знаменитого ордена китайских монахов. Когда воин Шаолиня сражается, то никогда не оглядывается по сторонам – он просто чувствует, что происходит вокруг. Даниил очень умён. У него комплексное мышление, как у компьютера – он анализирует множество различных вещей и может соединять их воедино за считаные секунды», – отмечала Дозе. Кстати, если Сервара работает с Медведевым фактически с момента его переезда во Францию в 2014-м, то Дозе стала членом команды только в середине 2018-го.

Эрика Эрнандеса с Медведевым тоже поначалу не было. Всё это неудивительно – в юности Даниил не мог позволить себе расходы сразу на нескольких членов команды, и основной объём работы по всем фронтам тогда лежал на плечах Сервара. Однако в последние годы россиянин упорно работает с Эриком над физической подготовкой, и результаты этого налицо. Медведев стал быстрее восстанавливаться после тяжёлых поединков, выдерживать пятисетовые матчи, а в этом году он впервые выиграл матчи, в которых была пятая партия – у Филипа Краиновича на Australian Open и у Марина Чилича на Уимблдоне.

Значимость Эрнандеса пару лет назад характеризовал отец Даниила, Сергей Медведев: «Думаю, очень большой вклад в его прогресс внёс тренер по физподготовке Эрик Эрнандес. Это очень разносторонний специалист — он и тренер по велоспорту в Каннах, и тренер по физподготовке в Монако. Эрик сделал его выносливым и очень сильным. Раньше Даня всё время страдал от проблем с «физикой».



Вот так делятся обязанности между основными членами команды Даниила. Безусловно, огромную роль в жизни Медведева играет и его жена. Дарья отвечает за уют, комфорт и мотивацию. Однажды Даниил рассказал, как на турнире в Вашингтоне-2018 он тренировался с французом Люкой Пуем: «Мы играли на счёт, и, видимо, что-то не пошло у меня в тот день – я проиграл со счётом 0:6. И она сидела на трибуне, смотрела за игрой и всё время говорила: «Ты можешь быть в топ-10, ты можешь играть лучше». Она верила в меня, она всё время говорила, что я смогу, что я должен для этого работать. И вот я в топ-10».

Сейчас у россиянина и его команды есть некоторое время, чтобы отпраздновать главный на данный момент успех в его карьере – победу на US Open – 2021, но надолго расслабляться времени нет. В середине 20-х чисел сентября Медведев планирует сыграть в Бостоне на полувыставочном Кубке Лэйвера, где, помимо него, сборную Европы должны представлять в том числе Андрей Рублёв, Александр Зверев и Стефанос Циципас. В октябре состоятся «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и домашние турниры в Москве и Санкт-Петербурге, а в ноябре – «Мастерс» в Париже, Итоговый чемпионат ATP в Милане и финальная часть Кубка Дэвиса. При этом от Новака Джоковича Даниил отстаёт в рейтинге на 1353 очка, и если предположить, что мотивации продолжать сезон у серба толком не найдётся, то у Медведева могут появиться призрачные шансы стать первой ракеткой мира по итогам года.