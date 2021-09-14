Юрген Клопп заявил, что после финала US Open — 2021 будет чаще смотреть женский теннис

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о женском финале на US Open – 2021. В решающем матче 18-летняя британка Эмма Радукану, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение 19-летней Лейле Фернандес из Канады со счётом 6:4, 6:3.

Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. Фернандес в 2020 году дошла только до второго круга US Open.

«Я давным-давно смотрел теннисные матчи целиком и был очень впечатлён мощью, скоростью и игрой в целом. В данный момент женский теннис явно переживает блестящий момент. Эти девушки, в 18 и 19 лет, впечатлили всех своей игрой. Их речи на церемонии награждения, если честно, меня вдохновили. Даже больше, чем сам теннис, который тоже был откровением.

Я совершенно ошеломлён тем, как они себя представили перед публикой. Фернандес была явно разочарована, и Эмма проявила к ней большое уважение. Они понимают, что в будущем будут часто встречаться друг с другом и разыгрывать много титулов. Я желаю им этого. Финал US Open стал проявлением спортивного мастерства, а также того, насколько скромным ты можешь быть, будучи на вершине в таком юном возрасте.

Победа на Открытом чемпионате США в 18 лет – это результат тяжёлой работы. Эмма, несомненно, талант века, но без упорного труда она не смогла бы подняться на вершину. Теперь она там, и вы видите, как она улыбается во время игры, это самое приятное, что я могу себе представить. Теперь я наверняка буду смотреть женский теннис гораздо больше, чем в последние несколько лет», — цитирует Клоппа The Guardian.