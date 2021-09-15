Бывшая 84-я ракетка мира: я знал, что Медведев выиграет US Open. У меня есть свидетели
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Бывшая 84-я ракетка мира Жан-Рене Лиснар прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева на US Open. В финальном матче уроженец Москвы обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
«Легко говорить, когда всё уже свершилось, но я знал, что Медведев выиграет US Open. У меня есть свидетели. Я не удивлён его успехом. Даниил уже дважды проигрывал в финалах турниров „Большого шлема“, и я видел, как он ненавидит проигрывать. Он не мог допустить третье поражение.
Даниил — прирождённый боец, в этом плане он похож на Надаля. Я не могу сказать, сколько титулов на турнирах «Большого шлема» он выиграет, но я уверен, что однажды он станет первой ракеткой мира», — приводит слова Лиснара We Love Tennis.
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