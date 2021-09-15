Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бывшая 84-я ракетка мира: я знал, что Медведев выиграет US Open. У меня есть свидетели

Бывшая 84-я ракетка мира: я знал, что Медведев выиграет US Open. У меня есть свидетели
Комментарии

Бывшая 84-я ракетка мира Жан-Рене Лиснар прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева на US Open. В финальном матче уроженец Москвы обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Легко говорить, когда всё уже свершилось, но я знал, что Медведев выиграет US Open. У меня есть свидетели. Я не удивлён его успехом. Даниил уже дважды проигрывал в финалах турниров „Большого шлема“, и я видел, как он ненавидит проигрывать. Он не мог допустить третье поражение.

Даниил — прирождённый боец, в этом плане он похож на Надаля. Я не могу сказать, сколько титулов на турнирах «Большого шлема» он выиграет, но я уверен, что однажды он станет первой ракеткой мира», — приводит слова Лиснара We Love Tennis.

Новость по теме
Даниил Медведев рассказал о реакции на обращение к нему Владимира Путина
«Хочу видеть в своей ложе только тех, с кем я работаю». Кто стоит за успехами Медведева «Хочу видеть в своей ложе только тех, с кем я работаю». Кто стоит за успехами Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021