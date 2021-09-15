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Анастасия Мыскина: «Кубок Кремля» – мой самый любимый турнир!

Анастасия Мыскина: «Кубок Кремля» – мой самый любимый турнир!
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Двукратная победительница турнира «ВТБ Кубок Кремля» Анастасия Мыскина, которая стала первой россиянкой, выигравшей это соревнование в одиночном разряде у женщин, а также завоевавшей титул победительницы турнира «Большого шлема», поделилась мнением о победах на «ВТБ Кубке Кремля».

«Наверное, всё-таки я не совсем первопроходец. Если мы говорим о турнирах, которые я выиграла, то да. Тем не менее я считаю первопроходцем такого очень яркого представителя нашего возраста, как Аня Курникова, с которой мы вместе тренировались в детстве. И, глядя на неё, мне казалось, что мы можем находиться на том же уровне, играть на турнирах мирового уровня, на турнирах «Большого шлема». Классно, конечно, выигрывать первой такие значимые турниры и понимать, что до тебя этого никто не делал. Но, думаю, что главная мысль, которая была у меня – это то, что девочка, с которой я тренировалась, с которой я дружила и дружу до сих пор, играет с великими теннисистами, и что я тоже могу.

Чем запомнился мой финал с Еленой Дементьевой? Атмосфера на московском турнире всегда была особенной. Зрители всегда настолько хорошо поддерживали и болели. Вообще в то время теннис был очень популярным, я помню, как все трибуны «Олимпийского» были забиты, даже верхние ярусы. И вот эта атмосфера поддержки, когда ты понимаешь, что люди искренне любят твой вид спорта и тебя в том числе, давала незабываемые и непередаваемые эмоции. Поэтому я обожала играть московский турнир. Наверное, это мой самый любимый турнир из тех, которые в то время проводились, и я ждала его», — приводит слова Мыскиной пресс-служба «ВТБ Кубок Кремля».

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