Рафаэль Надаль: с годами нужно быть реалистом, часы тикают, всё становится сложнее

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о лечении травмы стопы.



«Бывало и лучше, но я в порядке. Стопа немного болит. Сейчас я нахожусь с иллюзией улучшения и перед процессом, который в какой-то момент будет трудным и болезненным. Но я должен его пройти, чтобы вернуться в форму, позволяющую бороться за результаты. Я полон решимости сделать это.



У меня были фантастические моменты в карьере, большие титулы, о которых я когда-либо мечтал, а также сложные моменты в виде травм. Но я всегда знал способ продвинуться вперёд. С годами нужно быть реалистом, всё становится сложнее, потому что часы тикают. Но я настроен позитивно», — приводит слова Надаля Тennis Нead.

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