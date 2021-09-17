Рафаэль Надаль: с годами нужно быть реалистом, часы тикают, всё становится сложнее
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о лечении травмы стопы.
«Бывало и лучше, но я в порядке. Стопа немного болит. Сейчас я нахожусь с иллюзией улучшения и перед процессом, который в какой-то момент будет трудным и болезненным. Но я должен его пройти, чтобы вернуться в форму, позволяющую бороться за результаты. Я полон решимости сделать это.
У меня были фантастические моменты в карьере, большие титулы, о которых я когда-либо мечтал, а также сложные моменты в виде травм. Но я всегда знал способ продвинуться вперёд. С годами нужно быть реалистом, всё становится сложнее, потому что часы тикают. Но я настроен позитивно», — приводит слова Надаля Тennis Нead.
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