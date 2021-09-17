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Андрей Рублёв рассказал о взаимоотношениях между теннисистами сборной России

Андрей Рублёв рассказал о взаимоотношениях между теннисистами сборной России
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Олимпийский чемпион Андрей Рублёв рассказал о взаимоотношениях между теннисистами сборной России.

«У всех нас действительно отличные взаимоотношения. Особенно между мной, Кареном и Даниилом, потому что мы знаем друг друга с юниоров, когда нам было шесть или семь лет. Мы знали Аслана раньше, но тогда мы никогда так часто не общались. Теперь мы вместе в команде и каждую неделю видимся в туре на турнирах, с Асланом у нас тоже хорошие отношения.

Все мы хорошие друзья, но мы не пересекаемся друг с другом, не работаем с одними и теми же людьми и не следуем одной и той же стратегии. У Даниила есть своё видение того, как нужно тренироваться. У меня своё видение, у Карена и Аслана — своё. Все мы тренируемся в разных местах. Нас не тренировал один и тот же тренер. У нас был свой собственный путь, и это сработало», — приводит слова Рублёва АТР.

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