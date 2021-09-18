Беккер возмущён излишним вниманием СМИ к Джоковичу несмотря на победу Медведева на US Open

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер возмутился тем, что после победы россиянина Даниила Медведева в финале US Open – 2021 внимание западных СМИ всё равно было приковано к фигуре серба Новака Джоковича.

Напомним, в случае победы над Медведевым Джокович собрал бы календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.

«Медведев выиграл свой самый крупный турнир в самый неподходящий момент – таков был общий посыл СМИ после финала US Open. Это мир средств массовой информации, иногда нужно задаваться вопросом, а правильно ли так говорить? Даниил проиграл всего один сет в семи матчах и превзошёл по уровню всех своих соперников, включая Джоковича. Нужно говорить об этом! Совершенно неважно, почему это случилось, самое главное – что он просто это сделал.

Россиянин был в финале US Open два года назад, в прошлогоднем полуфинале, в финале в Австралии, за год взял столько титулов на разных покрытиях. Если кто-то из молодого поколения и играл здорово на протяжении длительного периода времени, так это Медведев. То, как он набирает очки, просто потрясающе, теннис должен радоваться, что у него появилась такая звезда», — приводит слова Беккера Eurosport.de.