Джокович посетил боснийские псевдопирамиды после поражения от Медведева в финале US Open

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович посетил боснийские псевдопирамиды, которые находятся вблизи города Високо. Об этом сообщает издание Sarajevo Times. Это третье посещение Джоковичем пирамид за полтора года.
Джокович прилетел в Сараево (Босния и Герцеговина) 17 сентября, а на следующий день уже был у местной достопримечательности. В этот раз Новак посещал псевдопирамиды один. В июле 2020-го он приезжал в Високо с родителями, а в октябре – с женой Еленой. Это произошло после поражения в финале «Ролан Гаррос – 2020» от испанца Рафаэля Надаля.
Ранее Джокович отмечал, что пирамиды и туннели под ними благоприятно влияют на процесс его восстановления.
В финале Открытого чемпионата США – 2021 Джокович в трёх сетах проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6. Перед решающим геймом серб не смог сдержать слёз.
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