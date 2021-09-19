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Джокович посетил боснийские псевдопирамиды после поражения от Медведева в финале US Open

Джокович посетил боснийские псевдопирамиды после поражения от Медведева в финале US Open
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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович посетил боснийские псевдопирамиды, которые находятся вблизи города Високо. Об этом сообщает издание Sarajevo Times. Это третье посещение Джоковичем пирамид за полтора года.

Джокович прилетел в Сараево (Босния и Герцеговина) 17 сентября, а на следующий день уже был у местной достопримечательности. В этот раз Новак посещал псевдопирамиды один. В июле 2020-го он приезжал в Високо с родителями, а в октябре – с женой Еленой. Это произошло после поражения в финале «Ролан Гаррос – 2020» от испанца Рафаэля Надаля.

Ранее Джокович отмечал, что пирамиды и туннели под ними благоприятно влияют на процесс его восстановления.

В финале Открытого чемпионата США – 2021 Джокович в трёх сетах проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6. Перед решающим геймом серб не смог сдержать слёз.

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