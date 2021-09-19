Блинкова потерпела крупное поражение от Ферро в финале квалификации турнира в Остраве
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Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти в основную сетку турнира категории WTA-500, который пройдёт в Остраве (Чехия) с 20 по 26 сентября.
В финале квалификации Блинкова (10) была разгромлена представительницей Франции Фионой Ферро (6) со счётом 1:6, 1:6. Встреча теннисисток продлилась 57 минут. Блинкова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и не использовала ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Ферро 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.
Ранее в основную сетку турнира в Остраве пробились две другие россиянки — Анастасия Потапова и Анастасия Захарова.
Призовой фонд турнира в Остраве составил $ 565 530. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко.
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