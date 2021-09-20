Женский турнир в Люксембурге с 2022 года станет выставочным

Женский турнир в Люксембурге завершил 25-летнее сотрудничество с WTA, сообщает пресс-служба соревнований в своём «твиттере».

«Прошедший розыгрыш стал последним для турнира в качества соревнований WTA. Со следующего года турнир будет выставочным, как и 30 лет назад», — говорится в заявлении.

Вчера, 19 сентября, победительницей турнира WTA-250 в Люксембурге стала датчанка Клара Таусон. В решающем матче она нанесла поражение третьей ракетке соревнований представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 6:3, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

В 2008 году победительницей турнира в Люксембурге стала россиянка Елена Дементьева, одолевшая в финале датчанку Каролину Возняцки — 2:6, 6:4, 7:6 (7:4).