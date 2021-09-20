Роджер Федерер рассказал, как проходит его реабилитация после очередной операции на колене

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер оценил процесс своей реабилитации. Ранее Федерер досрочно завершил сезон из-за предстоящей операции на колене.

«На самом деле, я чувствую себя хорошо. Реабилитация идёт неплохо, учитывая, что изначально дела пошли не так, как я надеялся, пока никаких проблем не возникало. С каждым днём мне лучше. При этом я чувствую сильное волнение, когда думаю о возвращении в тур.

Я уже столкнулся с процессом реабилитации в прошлом году, и меня даже удивило, как легко она мне даётся, потому что я знаю, как тяжело бывает спортсменам высокого уровня в подобной ситуации. Возможно, спустя столько лет путешествий мне приятнее от того, что я провожу время дома с семьёй.

Конечно, я хочу как можно скорее вернуться на корт, но мне нужно быть терпеливым. Это медленный процесс. Нужно двигаться постепенно, шаг за шагом. Пока что всё идёт хорошо, и я очень доволен», — приводит слова Федерера Eurosport.uk.