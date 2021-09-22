Давыденко: классно, что у нас появились хорошие игроки, они дают рекламу, позитив

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко прокомментировал перспективы развития тенниса в России.



«Сейчас наша федерация отлично всё развивает. У нас будет классный стадион на «Самаранче» – там и зал, и летние корты. «Лужники» строят. Москва, конечно, сейчас развивает теннис. Сейчас мы очень хорошо развиваемся. Как я понял, деньги вкладываются в теннис. И сейчас классно, что у нас появились хорошие игроки, они дают рекламу, позитив. Они получили медали – и золотые, и серебряные. Ну супер! Я надеюсь, что будем продолжать и у нас теннис будет продвигаться», — приводит слова Давыденко Eurosport.

40-летний Давыденко выиграл 21 турнир ATP в одиночном разряде, в том числе итоговый турнир 2009 года и три турнира серии «Мастерс». Также он 10 раз играл в четвертьфиналах турниров «Большого шлема», 4 раза выходил в полуфинал.