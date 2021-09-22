Аслан Карацев рассказал, как относится к повышенному вниманию к своим икрам
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25-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев ответил, как относится к повышенному вниманию к своим икрам со стороны теннисного сообщества.
«Я уже привык, мне на каждом турнире о них говорят – игроки, пресса. Я улыбаюсь – и всё», — сказал Карацев на YouTube-канале «Мяч Поинт».
В данный момент Карацев принимает участие в турнире категории ATP-250 в Нур-Султане (Казахстан), где посеян под первым номером. Завтра, 23 сентября, во втором круге соревнований Карацев сразится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.
На прошедшем Открытом чемпионате США Карацев дошёл до третьего круга, где уступил американцу Дженсону Бруксби, занимавшему 99-ю строчку в рейтинге ATP, со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 3:6, 3:6.
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