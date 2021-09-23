Павлюченкова вылетела с турнира WTA-500 в Остраве, проиграв 61-й ракетке мира Мартинцовой

13-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова вылетела из турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия). В матче второго круга россиянка проиграла представительнице Чехии Терезе Мартинцовой в двух сетах (6:7 (5:7), 6:7 (6:8)). Встреча продлилась 2 часа 19 минут. Отметим, что Анастасия отыгралась с 1:5 и двух матчболов во второй партии, но не смогла перевести игру в третий сет.

Павлюченкова сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и успешно использовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету 61-й ракетки мира Мартинцовой — ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

За право выйти в полуфинал турнира Мартинцова поборется с греческой теннисисткой Марией Саккари, которая ранее обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 6:2.

Призовой фонд турнира в Остраве составил $ 565 530. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко.