Серена Уильямс показала серию милых фото с четырёхлетней дочкой

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка изображена вместе со своей четырёхлетней дочкой Олимпией.

«Дорогая Олимпия, я всегда буду любить тебя… И с радостью воспользуюсь любой возможностью, чтобы немного тебя посмущать. Листайте вправо», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в официальном «инстаграме» Серены Уильямс.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Спасибо, что выбрали наш чудесный остров для семейного отпуска! Наслаждайтесь Пуэрто-Рико!»

«Подождите, вы что, в Пуэрто-Рико?»

«Вы двое — самые прелестные. Мне понравилось».

«Вот для чего нужны мамы!»