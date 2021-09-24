Серена Уильямс показала серию милых фото с четырёхлетней дочкой
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка изображена вместе со своей четырёхлетней дочкой Олимпией.
«Дорогая Олимпия, я всегда буду любить тебя… И с радостью воспользуюсь любой возможностью, чтобы немного тебя посмущать. Листайте вправо», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в официальном «инстаграме» Серены Уильямс.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Спасибо, что выбрали наш чудесный остров для семейного отпуска! Наслаждайтесь Пуэрто-Рико!»
«Подождите, вы что, в Пуэрто-Рико?»
«Вы двое — самые прелестные. Мне понравилось».
«Вот для чего нужны мамы!»
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