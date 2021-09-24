Андрей Рублёв — о команде Европы: у нас есть Борг и Энквист. Они знают всё лучше нас

Олимпийский чемпион Андрей Рублёв, выступающий за команду Европы на Кубке Лэйвера, ответил на вопрос, от кого он ждёт советов по игре.

«Все ребята знают, как играть в теннис, что внутри каждого из нас, что мы чувствуем. Все мы можем дать совет, если заметим что-то со стороны. Плюс у нас есть Бьорн (капитан сборной Европы, швед Бьорн Борг. — Прим. «Чемпионата») и Томас (вице-капитан, швед Томас Энквист. — Прим. «Чемпионата»), такие легенды, они знают всё лучше нас. Поэтому я думаю, что все участники удивительны», — приводит слова Рублёва АТР Тour.

Кубок Лэйвера — 2021 пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США). В команду Европы вошли Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв (Россия), Маттео Берреттини (Италия) и Каспер Рууд (Норвегия). Команду остального мира представят Денис Шаповалов (Канада), Диего Шварцман (Аргентина), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Райлли Опелка (США), Джон Иснер (США) и Ник Кирьос (Австралия).

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