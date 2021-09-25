Квитова назвала турнир в Остраве домашним для себя

Десятая ракетка рейтинга WTA Петра Квитова рассказала, почему турнир в Остраве является для неё особенным.

«Здесь моя семья, так что этот турнир для меня прямо домашний. Я родилась в 20 минутах отсюда. Это особый турнир, здесь я проводила каждый вечер со своей семьёй до начала матчей. Лежать в своей кровати – абсолютно иное ощущение. Моя мама заботилась обо мне, готовила мне кофе и полезные снеки», — приводит слова Квитовой сайт WTA.

Напомним, теннисистка вышла в полуфинал, обыграв представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман в двух сетах (6:4, 6:4). Встреча продлилась 1 час 36 минут.

За право выйти в финал представительница Чехии поборется с эстонкой Анетт Контавейт.

Призовой фонд турнира в Остраве составил $ 565 530.