Медведев проведёт первый матч на Кубке Лэйвера, Рублёв сыграет в паре с Циципасом

Стало известно расписание второго игрового дня на выставочном турнире – Кубок Лэйвера – 2021, который проходит в Бостоне (США).
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев проведёт первый матч на турнире, его соперником станет 12-й номер рейтинга канадец Денис Шаповалов. Отметим, Медведев впервые выйдет на корт после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open – 2021.
Выставочный турнир Кубок Лэйвера. Второй игровой день, 25 сентября.
Стефанос Циципас (команда Европы) – Ник Кирьос (команда остального мира) – начало в 20:00 мск.
Александр Зверев (команда Европы) – Джон Иснер (команда остального мира) – начало не ранее 21:30 мск.
Даниил Медведев (команда Европы) – Денис Шаповалов (команда остального мира) – 26 сентября, начало не ранее 02:00 мск.
Андрей Рублёв/Стефанос Циципас (команда Европы) – Джон Иснер/Ник Кирьос (команда остального мира) – 26 сентября, начало не ранее 03:30 мск.
В данный момент в борьбе за чемпионство со счётом 3:1 лидирует команда Европы, выступающая под руководством Бьорна Борга. Согласно регламенту со второго игрового дня за каждую победу коллективам будет начисляться по 2 очка.
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