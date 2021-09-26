Рублёв в паре с Циципасом победил Иснера с Кирьосом на Кубке Лэйвера

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч парного разряда Кубка Лэйвера, в котором россиянин Андрей Рублёв с представителем Греции Стефаносом Циципасом сошлись в матче Кубка Лэйвера с американцем Джоном Иснером и австралийцем Ником Кирьосом.
Победу в этой игре в трёх сетах одержала пара Рублёв – Циципас – 6:7 (8:10), 6:3, 1:0 (10:4). Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.
На счету Рублёва с Циципасом шесть подач навылет, одна двойная ошибка и два из пяти реализованных брейк-пойнтов (40%). В то время, как у их оппонентов – три эйса, ни единой двойной ошибки и один из трёх по реализации брейк-пойнтов (33%).
Отметим, что после победы Рублёва с Циципасом сборная Европы ведёт у сборной мира со счётом 10:1.
Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принимает участие 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса. Отметим, что ранее российские теннисисты ни разу не участвовали в данных соревнованиях.
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