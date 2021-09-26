Даниил Медведев впервые в истории Кубка Лэйвера выиграл сет со счётом 6:0

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые в истории выставочного турнира Кубок Лэйвера выиграл сет со счётом 6:0.

Это произошло во второй игровой день. Представитель команды Европы Медведев в двух сетах обыграл канадца Дениса Шаповалова из команды остального мира со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Отметим, что для Медведева это был первый матч после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open — 2021.

По итогам второго игрового дня команда Европы побеждает команду остального мира со счётом 11:1.

Коммерческий турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принимает участие 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. В текущем розыгрыше впервые за историю принимают участие российские теннисисты.