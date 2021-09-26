Даниил Медведев впервые в истории Кубка Лэйвера выиграл сет со счётом 6:0

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые в истории выставочного турнира Кубок Лэйвера выиграл сет со счётом 6:0.
Это произошло во второй игровой день. Представитель команды Европы Медведев в двух сетах обыграл канадца Дениса Шаповалова из команды остального мира со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Отметим, что для Медведева это был первый матч после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open — 2021.
По итогам второго игрового дня команда Европы побеждает команду остального мира со счётом 11:1.
Коммерческий турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принимает участие 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. В текущем розыгрыше впервые за историю принимают участие российские теннисисты.
- 26 сентября 2021
-
09:25
-
05:53
-
03:36
-
00:49
- 25 сентября 2021
-
22:09
-
20:56
-
19:46
-
19:30
-
17:34
-
17:08
-
15:35
-
15:30
-
13:37
-
13:15
-
11:58
-
11:46
-
11:00
-
10:33
-
09:37
-
08:27
-
05:13
-
00:23
- 24 сентября 2021
-
23:00
-
22:24
-
22:13
-
21:36
-
21:21
-
21:12
-
20:46
-
19:58
-
19:42
-
19:17
-
18:13
-
17:57
-
17:35