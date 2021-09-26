Прошла жеребьёвка турнира в Чикаго, где сыграют Павлюченкова, Свитолина и Кудерметова

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500, который пройдёт в Чикаго (США) с 27 сентября по 3 октября.
Возглавила посев украинская теннисистка Элина Свитолина, она начнёт борьбу за титул со второго круга, где сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Виктория Голубич (Швейцария). Второй сеяной стала представительница Испании Гарбинье Мугуруса, её соперница во втором раунде определится в противостоянии Донна Векич (Хорватия) — Энн Ли (США).
В основную сетку турнира попали две россиянки — Анастасия Павлюченкова (4) и Вероника Кудерметова (12). Павлюченкова начнёт соревнования со второго круга, где сыграет либо с Айлой Томлянович (Австралия), либо с Маркетой Вондроушовой (Чехия). Соперница Кудерметовой в первом круге определится позднее.
Призовой фонд второго турнира в Чикаго составит более $ 565 тыс. Турнир, прошедший перед US Open — 2021, выиграла Свитолина.
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