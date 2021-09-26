Даниил Медведев: выиграю я 20 ТБШ или один, всё равно всегда буду хотеть большего

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, что чувствует, выходя на корт, после первого титула на турнире «Большого шлема». В финале US Open — 2021 Медведев в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
«Да, я уже всё осознал. Моя основная цель – показывать всё, на что я способен, и в 30, и в 35, и в 40 лет. Конечно, титул на турнире «Большого шлема» был важной целью, и я рад, что смог добиться её в третьем финале. Однако я всегда буду хотеть большего независимо от того, будет ли у меня 20 трофеев или один. Я всегда буду показывать свой максимум», — приводит слова Медведева пресс-служба Кубка Лэйвера.
Во второй игровой день Кубка Лэйвера представитель команды Европы Медведев обыграл Дениса Шаповалова (команда остального мира) со счётом 6:4, 6:0. Этот матч стал для россиянина первым после победы на US Open.
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