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Медведев сразится со Шварцманом, Рублёв сыграет в паре со Зверевым на Кубке Лэйвера

Медведев сразится со Шварцманом, Рублёв сыграет в паре со Зверевым на Кубке Лэйвера
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Стало известно расписание заключительного игрового дня на выставочном турнире – Кубок Лэйвера – 2021, который проходит в Бостоне (США).

Россиянин Андрей Рублёв выступит в паре с немцем Александром Зверевым, ещё один представитель России – Даниил Медведев сразится с аргентинцем Диего Шварцманом.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера. Третий игровой день, 26 сентября

Андрей Рублёв / Александр Зверев (команда Европы) – Райлли Опелка / Денис Шаповалов (команда остального мира) – начало в 19:00 мск.
Александр Зверев (команда Европы) – Феликс Оже-Альяссим (команда остального мира) – начало не ранее 20:30 мск.
Даниил Медведев (команда Европы) – Диего Шварцман (команда остального мира) – начало не ранее 22:00 мск.
Стефанос Циципас (команда Европы) – Джон Иснер (команда остального мира) – начало не ранее 23:30 мск.

В данный момент в борьбе за чемпионство со счётом 11:1 лидирует команда Европы, выступающая под руководством шведа Бьорна Борга.

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