Рафаэль Надаль обратился к Роджеру Федереру после победы сборной Европы на Кубке Лэйвера

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль обратился к другому 20-кратному чемпиону ТБШ Роджеру Федереру, после того как сборная Европы одержала победу на Кубке Лэйвера. Надаль предложил Федереру сыграть в парном разряде на этом турнире в следующем году.

«Роджер, сыграем в парном разряде в следующем году?» — написал Надаль в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/rafaelnadal/?hl=ru

В 2021 году на турнире в составе сборной Европы впервые выступали два российских теннисиста: Даниил Медведев и Андрей Рублёв. В одной команде с ними играли немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини.

Для сборной Европы это четвёртая победа в четырёх проведённых турнирах. Кубка Лэйвера проводится с 2017 года, но в 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

