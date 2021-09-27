Наоми Осака: мне нужен был перерыв, чтобы погрузиться в себя

Победительница четырёх турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака рассказала о своих планах на возвращение после перерыва.
«Конечно, я люблю спорт. Я знаю, что снова буду играть. Возможно, скоро, потому что у меня снова возникает непреодолимое желание сделать это. На самом деле для меня не имело бы значения, выиграю я или проиграю. Я бы просто радовалась возвращению на корт. Просто для того, чтобы сделать это для себя. В последние месяцы я начала чувствовать, будто у меня отнимают силу. У меня было чувство, как будто я играла не для того, чтобы порадовать себя, я больше беспокоилась о том, что люди скажут обо мне. Раньше я любила соревноваться. Например, если бы мне предстоял долгий матч, то чем дольше он длился, тем веселее мне было. А потом в последнее время просто начала чувствовать, чем дольше это продолжалось, тем больше я нервничала. Но мне просто нужен был перерыв, чтобы погрузиться в себя», — приводит слова Осаки Daily Express.
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