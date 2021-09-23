Наоми Осака снялась с турнира в Индиан-Уэллсе, который выигрывала в 2018 году

Победительница четырёх турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака снялась с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 4 по 17 октября. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Осака брала титул в Индиан-Уэллсе в 2018 году. В финале соревнований Наоми одолела россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2. По ходу того турнира Осака среди прочих обыграла Марию Шарапову (Россия), Агнешку Радваньску (Польша), Марию Саккари (Греция), Каролину Плишкову (Чехия) и Симону Халеп (Румыния).

Напомним, после поражения в третьем круге US Open – 2021 от канадки Лейлы Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6 Осака заявила, что на некоторое время сделает перерыв в карьере. На данный момент она является восьмой ракеткой мира.