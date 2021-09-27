Вероника Кудерметова рассказала о заработках и расходах теннисистов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как теннисисты зарабатывают деньги и на что их приходится тратить.
«В начале года я показывала хорошие результаты. Заработала себе финансовую подушку на этих турнирах. В этом и главное отличие тенниса от других видов спорта: сколько ты поработал, столько и заработал. Если ты выигрываешь, получаешь хорошие деньги, проигрываешь – малые. В других видах спорта фиксированная зарплата, которая не зависит от того, играешь ты или сидишь на скамейке запасных.
Спортсмен сам содержит себя. С этого года нам стала помогать федерация. Как это происходит? Ты улетаешь на турнир, возвращаешься, отчитываешься за билеты, проживание, питание, а потом тебе возмещают расходы в пределах выделенного на тебя бюджета. Суммы не покрывают всё, но ты можешь перераспределить свои призовые деньги и вложить в усиление своей команды и тренировочного процесса. А это очень важно. Вы же, наверное, замечали, какие громадные команды возят с собой топовые игроки.
Сколько стоит принять участие на US Open? Ну смотрите. В гостинице нужно как минимум два номера, стоит она $ 320 в сутки. Живём мы неделю, плюс билеты туда-обратно. Суммарно выходит около $ 20 тыс. Отбивать их приходится призовыми – чем лучше выступаешь, тем больше зарабатываешь. Да, больше тратишь, но всё равно остаёшься в плюсе. «Больших шлемов» всего четыре в году, там ты зарабатываешь основные деньги, которые распределяешь на год. На остальных турнирах призовые гораздо меньше», — цитирует Кудерметову «Спорт Бизнес Online».
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