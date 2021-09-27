Эмма Радукану отказалась считать себя фаворитом Australian Open

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, заявила, что не считает себя фаворитом Australian Open, который пройдёт в начале 2022 года.
«Если я буду посеяна, так тому и быть, но фаворит? Я выиграла всего один турнир, нельзя сказать, что я фаворит. Я всё ещё новичок в отношении всего.
Я учусь, набираюсь знаний, впитываю в себя всё, как губка. Вот чем я хочу заниматься. Я не зацикливаюсь на результатах. Я сосредоточена на том, как многому я могу научиться. Вот что движет меня вперёд», — приводит слова Радукану Independent.
В финале US Open Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану завоевала первый титул в карьере. При этом лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. В рейтинге WTA британка сейчас занимает 22-ю строчку.
- 27 сентября 2021
-
14:55
-
14:37
-
14:23
-
12:57
-
12:31
-
12:01
-
11:50
-
11:29
-
10:37
-
10:30
-
10:02
-
09:30
-
09:21
-
09:00
-
08:24
-
08:21
-
08:18
-
08:14
-
00:53
-
00:24
- 26 сентября 2021
-
23:34
-
23:17
-
21:46
-
21:35
-
21:13
-
20:37
-
18:21
-
17:40
-
17:28
-
17:00
-
15:41
-
14:44
-
13:57
-
13:03
-
12:25