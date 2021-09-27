Эмма Радукану отказалась считать себя фаворитом Australian Open

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, заявила, что не считает себя фаворитом Australian Open, который пройдёт в начале 2022 года.

«Если я буду посеяна, так тому и быть, но фаворит? Я выиграла всего один турнир, нельзя сказать, что я фаворит. Я всё ещё новичок в отношении всего.

Я учусь, набираюсь знаний, впитываю в себя всё, как губка. Вот чем я хочу заниматься. Я не зацикливаюсь на результатах. Я сосредоточена на том, как многому я могу научиться. Вот что движет меня вперёд», — приводит слова Радукану Independent.

В финале US Open Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану завоевала первый титул в карьере. При этом лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. В рейтинге WTA британка сейчас занимает 22-ю строчку.