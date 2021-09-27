Сексолог связал новую причёску Даниила Медведева с его победой на US Open

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа Александр Полеев прокомментировал новую причёску Даниила Медведева, которую он сделал после победы на US Open.

«Он же выиграл турнир «Большого шлема», чего россияне не делали 16 лет. Ищет имидж победителя. Резкий скачок самооценки у спортсменов наблюдается очень часто. Вспомните, Надаль после своей первой победы в турнире на следующие соревнования надел чёрную футболку, чего ранее не делал.

Кроме того, теннис — не прыжки в длину и не бег. Речь о возможности заработать миллионы на победах в турнирах и рекламе. В то же время дело здесь не только и не столько в деньгах, сколько в обретении социального статуса. Есть возможность самореализоваться в таких масштабах, каких в других видах спорта нет. В плавании тоже никто не мешает стать чемпионом, но вы будете рекламировать лишь плавки да полотенца.

Возможно, всё гораздо проще. После побед Медведев поверил в себя, поверил, что может стать победителем в следующих турнирах, и для этого нужна короткая стрижка. По жаре волосы мешают», — цитирует специалиста «Матч ТВ».