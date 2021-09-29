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Серена Уильямс рассказала, как её отец не позволил разрушить свою семью

Серена Уильямс рассказала, как её отец не позволил разрушить свою семью
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс рассказала об отношении к отцу Ричарду, который был тренером её и её сестры Винус Уильямс.

«Мой отец намного опередил своё время. Он и сейчас такой. Видите ли, когда кто-то отличается от других — когда люди действуют не так, как предполагают, — первой реакцией зачастую является страх. Начинают думать: как мы можем их сломать? Мой отец ожидал этого. Но он не позволил, чтобы его семью разрушили», — приводит слова Серены Уильямс Tennis Head.

Серена и Винус Уильямс имеют на двоих 30 титулов ТБШ в одиночном разряде, 14 — в парном и пять золотых олимпийских медалей. Последний титул Серены на ТБШ — Australian Open — 2016, Винус — Уимблдон-2008.

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