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Менеджер Барти прокомментировала снятие австралийки с Индиан-Уэллса

Менеджер Барти прокомментировала снятие австралийки с Индиан-Уэллса
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Менеджер австралийской теннисистки Эшли Барти Никки Матиас прокомментировала снятие первой ракетки мира с турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Эш снялась с Индиан-Уэллса, чтобы вернуться домой и повидаться со своей семьёй в Австралии. Она не была дома с марта, потому что проходила двухнедельный карантин в отеле, необходимый для въезда в Австралию по возвращении. Никаких решений о турнирах после Индиан-Уэллса пока принято не было», — приводит слова Матиас Тennis 365.

Барти находится в разъездах с марта, выиграв четыре турнира, включая Уимблдон, она неожиданно для многих проиграла в третьем раунде Открытого чемпионата США. Её тренер Крейг Тиззер высказал сомнения по поводу участия спортсменки в Итоговом чемпионате WTA — 2021 в Гвадалахаре (Мексика).

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