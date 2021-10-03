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Макинрой: к 2024 году у Рууда будет титул «Ролан Гаррос»

Макинрой: к 2024 году у Рууда будет титул «Ролан Гаррос»
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Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой высказался по поводу успехов норвежского теннисистка в этом году. Напомним, сегодня, 3 октября, 10-я ракетка мира обыграл болгарина Грегора Димитрова и вышел в финал турнира в Сан-Диего.

Пост доступен в «твиттере» Патрика Макинроя.

«К 2024 году у Каспера Рууда будет титул «Ролан Гаррос»», — написал Макинрой в своём «твиттере».

Финальный матч турнира в Сан-Диего с британцем Кэмероном Норри станет для Рууда пятым финалом в этом году. Ранее норвежец побеждал в финалах турниров в Женеве (Швейцария), Бостаде (Швеция), Гштааде (Швейцария) и Кицбюэле (Австрия). При этом Рууд за четыре финальных встречи не проиграл ни одного сета.

Напомним, турнир в Сан-Диего (США) категории ATP-250 проходит с 27 сентября по 3 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 600 тыс.

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