Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублёва в полуфинале турнира в Сан-Диего
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Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мнением о поражении Андрея Рублёва от Кэмерона Норри в полуфинале турнира в Сан-Диего.
«Не стоит делать трагедию из этого поражения Рублёва. Норри — серьёзный оппонент. Главная цель для Андрея на оставшийся год — отобраться на Итоговый и там показать свою мощь. Выиграть не один матч, как в прошлом году, а постараться выйти из группы», — приводят слова Чеснокова «Известия».
Напомним, Рублёв проиграл Норри со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа. За это время россиянин выполнил 13 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. Норри сделал 8 эйсов, 5 раз ошибся на своей подаче и использовал 2 из 4 брейк-пойнтов.
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