Чесноков объяснил, чего не хватает Аслану Карацеву для попадания в топ-20 рейтинга ATP

Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков рассказал, чего, по его мнению, не хватает российскому теннисисту Аслану Карацеву, чтобы войти и закрепиться в топ-20 мировой классификации. В настоящий момент Карацев занимает 24-е место.

«Аслан играет с перепадами, у него пока не хватает стабильности, чтобы ворваться в топ-20. Хотя надо понимать, что в начале года Карацев стоял во второй сотне, и тот факт, что сейчас он играет на всех значимых турнирах, — это само по себе уже громадный успех.

Надо наслаждаться этим временем, зарабатывать призовые, которые помогут расширить команду и дальше совершенствоваться. Очень надеюсь, что Карацев надолго закрепился в теннисной элите и не пропадёт с радаров через какое-то время», — приводят слова Чеснокова «Известия».

На минувшей неделе Карацев дошёл до четвертьфинала турнира в Сан-Диего, где проиграл Григору Димитрову.