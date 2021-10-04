Чесноков объяснил, чего не хватает Аслану Карацеву для попадания в топ-20 рейтинга ATP

Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков рассказал, чего, по его мнению, не хватает российскому теннисисту Аслану Карацеву, чтобы войти и закрепиться в топ-20 мировой классификации. В настоящий момент Карацев занимает 24-е место.
«Аслан играет с перепадами, у него пока не хватает стабильности, чтобы ворваться в топ-20. Хотя надо понимать, что в начале года Карацев стоял во второй сотне, и тот факт, что сейчас он играет на всех значимых турнирах, — это само по себе уже громадный успех.
Надо наслаждаться этим временем, зарабатывать призовые, которые помогут расширить команду и дальше совершенствоваться. Очень надеюсь, что Карацев надолго закрепился в теннисной элите и не пропадёт с радаров через какое-то время», — приводят слова Чеснокова «Известия».
На минувшей неделе Карацев дошёл до четвертьфинала турнира в Сан-Диего, где проиграл Григору Димитрову.
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