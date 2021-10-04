Третья ракетка мира Плишкова квалифицировалась на итоговый турнир WTA в Гвадалахаре

Третья ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова квалифицировалась на итоговый турнир WTA в Гвадалахаре (Мексика). Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее участницами турнира стали первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Чехии Барбора Крейчикова.
Итоговый чемпионат WTA 2021 года пройдёт в Гвадалахаре (Мексика), сообщает официальный сайт тура. Соревнования стартуют 8 ноября. В прошлом и нынешнем сезонах турнир должен был состояться в Шэньчжэне (Китай). В 2020 году WTA Finals отменили из-за пандемии коронавируса, в этом сезоне было принято решение перенести турнир в Мексику.
Руководство WTA утверждает, что с 2022 по 2030 год Итоговый чемпионат WTA, как и планировалось ранее, будет проходить в Шэньчжэне. В марте Гвадалахара принимала турнир WTA-250.
В 2019 году победительницей Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне стала австралийская теннисистка Эшли Барти. В финальном матче она обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:4, 6:3.
- 4 октября 2021
-
18:39
-
16:20
-
15:58
-
15:40
-
15:17
-
14:55
-
14:32
-
14:09
-
13:45
-
13:40
-
12:20
-
11:39
-
10:56
-
10:34
-
10:32
-
10:06
-
10:02
-
09:54
-
09:30
-
09:10
-
09:03
-
08:34
-
08:26
-
08:19
-
08:15
-
07:55
-
03:21
-
00:15
-
00:00
- 3 октября 2021
-
23:21
-
21:33
-
20:58
-
18:17
-
16:01
-
15:54