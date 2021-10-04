Третья ракетка мира Плишкова квалифицировалась на итоговый турнир WTA в Гвадалахаре

Третья ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова квалифицировалась на итоговый турнир WTA в Гвадалахаре (Мексика). Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее участницами турнира стали первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Чехии Барбора Крейчикова.

Итоговый чемпионат WTA 2021 года пройдёт в Гвадалахаре (Мексика), сообщает официальный сайт тура. Соревнования стартуют 8 ноября. В прошлом и нынешнем сезонах турнир должен был состояться в Шэньчжэне (Китай). В 2020 году WTA Finals отменили из-за пандемии коронавируса, в этом сезоне было принято решение перенести турнир в Мексику.

Руководство WTA утверждает, что с 2022 по 2030 год Итоговый чемпионат WTA, как и планировалось ранее, будет проходить в Шэньчжэне. В марте Гвадалахара принимала турнир WTA-250.

В 2019 году победительницей Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне стала австралийская теннисистка Эшли Барти. В финальном матче она обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:4, 6:3.