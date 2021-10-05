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Директор «Ролан Гаррос» Ги Форже подозревается в использовании офшорных схем

Директор «Ролан Гаррос» Ги Форже подозревается в использовании офшорных схем
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Директор «Ролан Гаррос», бывший французский теннисист Ги Форже фигурирует в «досье Пандоры» — масштабном журналистском расследовании о возможной причастности мировых лидеров и звёзд к офшорным схемам.

Согласно опубликованной ранее информации, Форже несколько лет пользовался офшором на Виргинский островах. Компания Форже Mainland Group Limited, существовавшая с 2005 по 2016 год, была ориентирована на «владение интеллектуальной собственностью», её активы составляли около € 1,4 млн.

«С моего подросткового возраста до времени, когда я был капитаном Франции на Кубке Дэвиса (2012 год. – Прим. «Чемпионата»), всемирно известная компания IMG управляла моими интересами и контрактами, как и в случае с другими спортсменами высокого уровня. Я обратился в компанию IMG именно потому, что совершенно некомпетентен в решении финансовых, юридических и налоговых вопросов», — приводит слова Форже Lequipe.

Представители IMG заявили, что компания сотрудничала с Форже до 1997 года и не имеет никакого отношения к Mainland Group Limited.

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