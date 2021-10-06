Патрик Муратоглу назвал причину, по которой Серена Уильямс больше не выигрывает ТБШ

Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, рассказал, почему его подопечная не выигрывает на мэйджорах после рождения дочери.

«Будет здорово, если Серена побьёт рекорд Корт (Маргарет Корт – 24-кратная победительница ТБШ. – Прим. «Чемпионата»), но если она этого не сделает, то всё равно останется величайшей теннисисткой всех времён.

Вопрос только в том, насколько она этого хочет и что готова сделать, чтобы этого добиться? С тех пор как у неё родилась дочь, всё стало сложнее. У неё много проблем с расстановкой приоритетов: она не хочет ставить свою роль игрока выше роли матери, что вполне понятно. Думаю, что это основная причина, по которой она ни разу не выиграла турнир «Большого шлема».

На первом месте у неё стоит семья, а для того, чтобы совершать великие дела в одной области, эта область не может быть на втором плане. Она много размышляет об этом, посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Муратоглу Eurosport.uk.