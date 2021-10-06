Анна Калинская вышла в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе. В финале квалификации ей удалось обыграть представительницу Австралии Присциллу Хон со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Калинская допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету австралийки 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Ранее сообщалось, что в посев попали россиянки Анастасия Павлюченкова (9), Дарья Касаткина (20) и Вероника Кудерметова (25). Касаткина во втором раунде встретится либо с хорваткой Донной Векич, либо с победительницей квалификации. Павлюченкова сразится с победительницей матча Кайя Канепи (Эстония) — Мэдисон Кис (США). Кудерметова сыграет либо с соотечественницей Людмилой Самсоновой, либо с победительницей квалификации.

Матчи основной сетки начнутся 6 октября.