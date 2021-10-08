Даниил Медведев пообещал вакцинироваться, если это будет нужно ради Australian Open

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев заявил, что привьётся от коронавирусной инфекции, если это будет необходимо сделать для допуска на Открытый чемпионат Австралии. Об этом сообщает Daily Express.

Ранее сообщалось, что невакцинированных игроков не пустят на Australian Open, если они не сделают прививку от коронавируса.

«Я определённо хочу сыграть на Australian Open, поэтому да», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, вакцинируется ли он в случае необходимости.

Даниил добавил, что не желает обсуждать вопросы, связанные с медициной.

«У меня было много травм в ходе карьеры. Одни были незначительные, другие — более серьёзные. Но об этом не знают, и именно так я защищаю себя в деле конкуренции с другими игроками.

Так что, конечно, на некоторые вопросы, возможно, мне стоит ответить. Но я хочу, чтобы личной медицинской информацией обладали только я и моя семья», — сказал он.