Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Билли Джин Кинг — об успехе Джокович: за все свои успехи он платит цену

Билли Джин Кинг — об успехе Джокович: за все свои успехи он платит цену
Комментарии

Экс-первая ракетка мира из США Билли Джин Кинг рассказала об отношении к Новаку Джоковичу.

«Чтобы понять, почему Новак является первой ракеткой мира и одним из лучших теннисистов истории, достаточно лишь послушать его интервью в этом году. Сейчас он лучший в мире, потому что платит за это свою цену.

Новак общается со своим телом как с храмом, он подходит к своей подготовке, наверное, лучше всех в Туре. Правильные тренировки, постоянные растяжки и прочие вещи, связанные со здоровьем, — всё это и даёт ему преимущество над соперниками.

Когда вам 16 лет и вы лишь начинаете свой путь, конечно же, нужно верить в себя и всё такое, но… Этого недостаточно. За свой успех нужно платить цену и понимать это нужно даже в юном возрасте», — цитирует 77-летнюю бывшую теннисистку Tennis World USA.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021