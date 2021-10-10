Билли Джин Кинг — об успехе Джокович: за все свои успехи он платит цену

Экс-первая ракетка мира из США Билли Джин Кинг рассказала об отношении к Новаку Джоковичу.
«Чтобы понять, почему Новак является первой ракеткой мира и одним из лучших теннисистов истории, достаточно лишь послушать его интервью в этом году. Сейчас он лучший в мире, потому что платит за это свою цену.
Новак общается со своим телом как с храмом, он подходит к своей подготовке, наверное, лучше всех в Туре. Правильные тренировки, постоянные растяжки и прочие вещи, связанные со здоровьем, — всё это и даёт ему преимущество над соперниками.
Когда вам 16 лет и вы лишь начинаете свой путь, конечно же, нужно верить в себя и всё такое, но… Этого недостаточно. За свой успех нужно платить цену и понимать это нужно даже в юном возрасте», — цитирует 77-летнюю бывшую теннисистку Tennis World USA.
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