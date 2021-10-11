Светлана Кузнецова досрочно завершила сезон

Российская теннисистка Светлана Кузнецова объявила о досрочном завершении сезона.

«После Уимблдона приняла решение не участвовать ни в каких турнирах до конца сезона. Было много травм, физическое и моральное истощение. Дальше пройду все обследования заново и посмотрю свою готовность к следующему сезону.

В конце прошлого года я переболела коронавирусом, и мне пришлось перестроить подготовку к Австралии. Но я попала на «ковидный» самолет, на рейсе были заражённые ковидом, поэтому две недели отсидела в номере. Не было возможности хорошо подготовиться, но хотелось играть, а дальше травма за травмой. Поэтому пока отдыхаю от тенниса», — приводит слова 36-летней Светланы Кузнецовой «РИА Новости Спорт».