Светлана Кузнецова досрочно завершила сезон
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова объявила о досрочном завершении сезона.
«После Уимблдона приняла решение не участвовать ни в каких турнирах до конца сезона. Было много травм, физическое и моральное истощение. Дальше пройду все обследования заново и посмотрю свою готовность к следующему сезону.
В конце прошлого года я переболела коронавирусом, и мне пришлось перестроить подготовку к Австралии. Но я попала на «ковидный» самолет, на рейсе были заражённые ковидом, поэтому две недели отсидела в номере. Не было возможности хорошо подготовиться, но хотелось играть, а дальше травма за травмой. Поэтому пока отдыхаю от тенниса», — приводит слова 36-летней Светланы Кузнецовой «РИА Новости Спорт».
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