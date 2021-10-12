Иснер покинул Индиан-Уэллс, чтобы присутствовать при рождении своего ребёнка

Американский теннисист Джон Иснер покинул турнир в Индиан-Уэллсе, чтобы присутствовать при рождении своего третьего ребёнка. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Лоренцо Эрколи.
«Я должен ехать домой и быть со своей семьей, это моя работа. Это важнее тенниса», – цитирует Иснера журналист.
В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Иснер должен был встретиться с представителем Италии Янником Синнером. Таким образом, после отказа американца итальянец вышел в четвёртый круг турнира. Ранее Иснер одержал победу над японцем Йосихито Нисиокой со счётом 6:3, 6:4. Кроме того, Иснер отказался от участия в соревнованиях и в парном разряде.
Отметим, у американского теннисиста есть 3-летняя дочь Хантер Грэйс и сын Джон Хоббс, которому 20 октября исполнится 2 года.
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