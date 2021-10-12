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Андрей Рублёв проиграл 60-й ракетке мира в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Андрей Рублёв проиграл 60-й ракетке мира в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. Американец Томми Пол, занимающий 60-ю строчку в рейтинге ATP, победил россиянина со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Рублёв шесть раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из 14. На счету Пола пять эйсов и две двойные ошибки, он использовал пять брейк-пойнтов из 11. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

В четвёртом круге Пол сыграет с победителем встречи Кэмерон Норри (Великобритания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Турнирная сетка

Ранее другой российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел барьер третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе. Медведев, вторая ракетка мира, победил представителя Сербии Филипа Краиновича.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 октября 2021, вторник. 05:40 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		3 7
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
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