Димитров высказался о диетах и назвал фрукт, который он не может терпеть

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал о своём отношении к диетам и назвал фрукт, который не нравится ему на вкус.

«Могу ли я отказаться от диеты? Думаю, да. Это очень важно, даже если у вас есть всего несколько дней отдыха. Хорошо иметь то, что я называю чит-днём. Я считаю, классно не быть одержимым и слишком много думать о том, что и когда поесть.

Обычно я ем очень здоровую еду, но не особо люблю очень вредную пищу. Да, иногда мне нравится перекусить мармеладными мишками или чем-нибудь в этом роде.

Вы строги к себе в течение четырёх или пяти недель на турнирах. В конце концов я думаю, что в один момент вы скажете: «Боже мой, я хочу кусочек шоколада». Ничего не произойдет, если вы съедите его.

Есть ли что-то, что мне не нравится есть? Я не могу терпеть бананы. Это единственный фрукт, который я совершенно не могу есть.

Многие игроки едят бананы на корте? Я заменяю их энергетическими гелями, протеиновыми батончиками, яблоками или чем-угодно в этом роде. Но банан я точно не буду есть», — цитирует Димитрова ATP Tour.

Напомним, Димитров стал соперником россиянина Даниила Медведева в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Матч состоится завтра, 13 октября, в 21:00 мск.