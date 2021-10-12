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4-я ракетка мира Свёнтек вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв латвийке Остапенко

4-я ракетка мира Свёнтек вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв латвийке Остапенко
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Четвёртая ракетка мира полька Ига Свёнтек не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 17 октября.

В матче четвёртого круга Свёнтек потерпела поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко. Встреча продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Остапенко. Свёнтек выполнила 3 эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала всего 2 брейк-пойнта из 8. На счету Остапенко ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка при 7 брейк-пойнтах.

В четвертьфинале турнира Остапенко сыграет с победителем пары Шелби Роджерс (США) — Лейла Фернандес (Канада).

Общий призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Его действующим победителем является представительница Канады Бьянка Андрееску.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 октября 2021, вторник. 21:05 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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