4-я ракетка мира Свёнтек вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв латвийке Остапенко

Четвёртая ракетка мира полька Ига Свёнтек не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 17 октября.
В матче четвёртого круга Свёнтек потерпела поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко. Встреча продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Остапенко. Свёнтек выполнила 3 эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала всего 2 брейк-пойнта из 8. На счету Остапенко ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка при 7 брейк-пойнтах.
В четвертьфинале турнира Остапенко сыграет с победителем пары Шелби Роджерс (США) — Лейла Фернандес (Канада).
Общий призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Его действующим победителем является представительница Канады Бьянка Андрееску.
- 12 октября 2021
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