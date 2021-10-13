Карен Хачанов прокомментировал победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов после победы в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) над представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой опубликовал в своём «инстаграме» новый пост.

«Хорошая победа сегодня. Сейчас настраиваюсь и готовлюсь к завтрашнему матчу! Спасибо всем за хорошую поддержку здесь, в Индиан-Уэллсе», — написал Хачанов.

В четвёртом круге турнира 25-летний Карен Хачанов (24-е место рейтинга) встретится с представителем Грузии Николозом Басилашвили (36-е место в рейтинге).



Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Карена Хачанова.