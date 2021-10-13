Четыре матча, сыгранные на Уимблдоне и US Open, могут получить статус договорных

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) подтвердило, что они получили «предупреждения о матчах», которые состоялись на турнирах «Большого шлема» в третьем квартале 2021 года.

Согласно ежеквартальному отчёту, организацией были выделены два матча на Уимблдоне и ещё два на Открытом чемпионате США по теннису. Имена лиц, участвовавших в этих матчах, не разглашаются, пока ITIA расследует этот вопрос.



В течение третьего квартала ITIA было отправлено 38 предупреждений о ставках, большинство из которых пришлось на матчи, сыгранные в рамках Challenger Tour (13 матчей). Также было девять подозрительных матчей на турнирах ITF с призовым фондом $ 25 000 в мужском туре и ещё семь, связанных с турнирами с призовым фондом $ 15 000.

«Важно отметить, что предупреждение само по себе не является доказательством договорных матчей. Необычные схемы ставок могут возникать по многим причинам, помимо договорных матчей — например, неправильная установка коэффициентов, информированные ставки, физическая подготовка, усталость или форма игрока, игровые условия и личные обстоятельства», — цитирует отчёт ITIA Ubitennis.



За последние три месяца пять игроков подверглись санкциям за договорные матчи. Наиболее заметным из них был Темур Исмаилов из Узбекистана. Исмаилову, который добирался до 397-го места в рейтинге в 2016 году, был вынесен пожизненный запрет после того, как его признали виновным в совершении правонарушений в дополнение к другому отстранению, которое он уже отбывал.

Также ITIA временно отстранила шесть марокканцев и одного игрока из Перу в связи с возможными нарушениями антикоррупционных правил.



ITIA была создана международными руководящими органами для расследования обвинений против игроков и применения санкций. В настоящее время организация находится в процессе слияния с Теннисной антидопинговой программой (TADP).